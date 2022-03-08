محلل سياسي سعودي: زيارة السيسي للمملكة تقريب وجهات النظر العربية قبل قمة الجزائر

قال المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، إن المناقشة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز تمت في أجواء من الإخاء، مبينا أن المملكة أكدت ضرورة التنسيق بين القيادتين السعودية والمصرية، خاصة أن القاهرة والرياضة جناح الأمة العربية والإسلامية للثقل الاجتماعي والاقتصادي والديني للبلدين.

علاقة قوية تجمع البلدين

وأضاف «آل عاتي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن علاقات البلدين قوية متينة، لافتا إلى أن كثير من الدول العربية تمر بالتعافي بعد التثوير العربي مؤكدا أن السعودية ومصر لعبوا دورا في إعادة الاستقرار في الدول العربية، مبينا أن مصر تشهد نهضة اقتصادية كبيرة وكذلك السعودية في ظل اتفاقيات وصلت إلى 100 اتفاق تمت عند زيارة ولي العهد السعودي وملك السعودية لمصر من قبل.

مهددات الأمن القومي العربي

وأوضح المحلل السياسي السعودي، أن الجميع يدرك أن مهددات الأمن القومي العربي تصل إلى دول مثل النظم الإيراني الذي يختبأ خلف التنظيمات الإرهابية في داعش والإخوان، وكان هناك تنسيق مصري سعودي من أجل تجفيف منابع الإرهاب.

تقريب وجهات النظر

وأكد المحلل السياسي السعودي، أن زيارة الرئيس السيسي للرياض ستقرب وجهات النظر العربية قبل القمة العربية المرتقبة في الجزائر، مبينا أن زيارة السيسي تأتي بعد التشاور مع الرئيس الجزائري من قبل، مبينا أن هذه القمة ستكون منتظرة في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار البترول، وستكون القمة بوابة عبور عربي جديد للتنمية.