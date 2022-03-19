«ست عظيمة» لعمر كمال تقترب من المليون مشاهدة في يوم واحد (فيديو)

اقترب أوبريت «ست عظيمة» لمؤدي المهرجانات عمر كمال من تحقيق المليون مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحه على «يوتيوب»، والذي تصدر التريند في أول خلال ساعات.

أوبريت «ست عظيمة» من كلمات إسلام المصري، ألحان علي صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو، ويشارك الغناء بجانب عمر كمال الطفل محمد أسامة، صاحب الأغنية الشهيرة الغزالة رايقة، والمطربة شيماء المغربي.

تقول كلمات الأوبريت:

"أمي طيبة.. وحب صافي بدون مقابل أو ضريبة.. أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبة.. يا ما سهرت جنب مني تداوي أي وجع ألمني.. وعمرها ما في يوم سابتني.. تملي مني كانت قريبة".

عمر كمال يحتفل بتصدر «ست عظيمة» التريند

واحتفل عمر كمال مع جمهوره أمس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتصدر الأوبريت التريند، حيث كتب قائلاً «الحمد لله تريند في أول ٤ ساعات وأكتر من 100 ألف مشاهدة».

وكان عمر كمال أعلن منذ أيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الأوبريت، حيث نشر صورة تجمعه بشيماء مغربي ومحمد أسامة، مُعلقًا عليها بقوله: «هدية لكل الأمهات في عيد الأم».

أغنية «إنتي قلبي»

عمر كمال وشيماء المغربي شاركا مؤخرًا في أغنية «إنتي قلبي»، والتي تخطت حتى الآن 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات إسلام المصري، ألحان على صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.