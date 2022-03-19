عمر كمال ردا على نقابة الموسيقيين: لم أقصد التقليل من هاني شاكر

رفعت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، قرار الوقف الذي كان قد صدر ضد الفنان عمر كمال بسبب ظهوره في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» وحديثه عن النقيب بشكل غير لائق.

وقال عمر كمال في تصريحات إلى «الوطن» ردًا على الأزمة: «الموضوع اتفهم غلط أنا كان عندي حفلة في أمريكا وحصل فيها مشكلة صغيرة على التيكت وجاء الأمن حلها، والحفلة عدت الحمد لله على خير دون أي مشاكل أو أزمات».

عمر كمال يوضح تفاصيل أزمة البث المباشر

وأضاف عمر كمال: «فيه ناس في مصر مضايقة جدا من وجودي وعمل حفلات في أمريكا ففسروا الموضوع بشكل غلط وقالوا إن عمر كمال جاب الأمن للمصريين وده خلى الناس لغت حجوزات فكلام زي ده يبوظلى شغلي فكان لازم أطلع أرد وأفهم الناس الحقيقة دون تكبر أو استعراض كما أشيع لأن الجمهور هو من صنع عمر كمال وهو السبب الحقيقي بعد ربنا فيما وصل إليه».

أما عن الحديث عن هاني شاكر في البث المباشر فقال عمر إن الموضوع بدأ عندما وجه أحد المتابعين «هاني شاكر هيجبلك تذكرة رجوع» فرد عليه «لا أنا معايا تذكرة رجوع»، وقال آخر «هاني شاكر هيمرجحك» فقلت له: « لا أنا مفيش حد يقدر يمرجحني وكان ردًا بمنتهى حسن النية لم أقصد فيه أي تعنت مع هاني شاكر».

وتابع عمر كمال: «لم أقصد أي تقليل من أستاذ هاني شاكر ده قيمة فنية كبيرة جدا بحترمه وبحبه جدا وبحترم كل النقابة وأوجه لهم الشكر أنهم تفهموا موقفي وأشكر أستاذ هاني شاكر وأنا مقدرش أعيب في أي حد والنقابة تفهمت الموضوع فشالت عنى الوقف على طول».

وأكد عمر أنه يحب الفنان هاني شاكر للغاية ودائم التواصل معه ويوجه له كامل الشكر على تفهمه لما حدث.

أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

يذكر أن عمر كمال كان قد ظهر فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك وتحدث فيه عن عدة أمور من بينها النقيب هاني شاكر وسببت أزمة كبيرة جعلت نقابة الموسيقيين تتخذ موقفا بإيقافه عن الغناء لحين التحقيق وذلك قبل أن يصدر قرار برفع الإيقاف.