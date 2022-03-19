الأرصاد: 6 درجات انخفاضا بدرجات الحرارة.. وسقوط أمطار بهذه المناطق غدا

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالرغم من بداية فصل الربيع الإثنين المقبل، إلا أن درجات الحرارة تظل منخفضة، ويلاحظ ذلك جميع المواطنين، لافتة إلى أن درجات الحرارة تحسنت منذ الخميس الماضي وحتى اليوم، ولكن مع صباح الغد تبدأ في الانخفاض تدريجيا، ويستمر الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.

انخفاض درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن درجات الحرارة تنخفض على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بنحو درجتين، أما عن جنوب البلاد فتنخفض من 5 لـ6 درجات، ولا يزال الطقس باردا خلال النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

أمطار خفيفة تضرب البلاد غدا

وأوضحت أنه من المتوقع غدا، أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، متابعة: «بننصح المواطنين برغم البداية الرسمية لفصل الربيع، بعدم تخفيف الملابس».

وأكدت أن الفترة الحالية لا تزال متقلبة بشكل كبير في درجات الحرارة واختلاف كبير في الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، متابعة: «فيه بعض الأيام الشمس ساطعة والجو بيتحسن لكن لا تزال درجات الحرارة منخفضة خلال الليل، وهتنخفض على مدار النهار خلال هذا الأسبوع، ونؤكد عدم تخفيف الملابس».