الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة: «تقلبات مستمرة»

بعد موجة من الصقيع والشعور بالبرودة نتيجة انخفاض درجات الحرارة تأثرا بمنخفض جوي، ارتفعت درجات الحرارة أمس الخميس، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود حالة من التحسن النسبي والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، ما جعل الكثيرين يتجهون إلى تخفيف ملابسهم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ذلك، ونصحت بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية لتفادي الإصابة بنزلات البرد.

وشددت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة لأننا سنمر بفترة من التقلبات المستمرة على مدار فصل الربيع الذي يبدأ بعد عدة أيام ودائما ما يكون هذا الفصل مليئا بالتقلبات وتغير الأحوال الجوية، مما يصيب الناس بالانزعاج بسبب كثرة التعرض لنزلات البرد والمعاناة من أمراض الصدر والجيوب الأنفية.

وأشارت إلى عودة التقلبات الجوية وتغير أحوال الطقس بداية من يوم الأحد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح، وسقوط أمطار متوسطة الشدة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 14.