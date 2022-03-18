الأرصاد تتوقع سقوط الأمطار على غرب البلاد غدا.. ودرجات الحرارة بالمحافظات

كشفت، منذ قليل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرصة سقوط الأمطار على غرب البلاد غدا السبت، فضلا عن وجود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية؛ شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الأرصاد عن تكون الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، لافتة إلى أنه اعتبارًا من الاثنين المقبل ستشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى انخفاضا في درجات الحرارة بدرجات تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة لوجود رياح نشطة غدا السبت على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 09

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 21 11

العريش 17 09

رفح 17 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 15

نويبع 24 12

طابا 21 13

كاترين 15 01

الطور 22 11

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 25 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 21 08

بني سويف 22 08

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 28 12

أسوان 29 12

إدفو 29 10

أبو سمبل 27 10

الوادي الجديد 21 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 26 12

حلايب 26 13

رأس حدربة 25 12.