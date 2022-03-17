حالة الطقس غدا الجمعة 18-3-2022 في مصر.. معتدل نهارا وبارد ليلا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على كل القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها قبل قليل، أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، فى حين سيكون دافئا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، فى حين يسود طقس شديد البرودة مع بداية ساعات الليل.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المتقطعة، على كل من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع تكون الشبورة على جميع محافظات ومدن الجمهورية عدا محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 09

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 17 11

الزقازيق 20-10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 20 10

نخل 18 13

نويبع 22 13

طابا 20 13

كاترين 10 01

الطور 19 11

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 12

مرسى علم 22 13

الفيوم 21 08

بني سويف 21 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 25 12

أسوان 26 12

إدفو 25 10

أبو سمبل 27 10

الوادي الجديد 21 10

شلاتين 23 13

ابو رماد 22 12

حلايب 22 14

راس حدربة 23 12