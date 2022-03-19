وكيل «صحة السويس» يفاجئ المستشفى العام: «لا وساطة في تقديم الخدمات»

واصل الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزار الصحة بمحافظة السويس، جولاته المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة حالة المستشفيات، والتأكد من حسن تقديم الخدمة الصحية لأهالي السويس، فضلاً عن وجود الأطباء والنوبتجيات في الموعيد المحددة لها، وكذلك تواجد أطقم التمريض بأماكن عملها.

وكيل الصحة بالسويس يفاجئ طوارئ المستشفى العام

وقام الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، بزيارة مفاجئة لقسم طوارئ الجراحة والعظام بالمستشفى العام اليوم السبت، تابع تواجد الأطقم الطبية ونوبتجيات الأطقم والتمريض، وكذلك توافر المستلزمات العلاجية والأدوية، والاستعداد والجاهزية لاستقبال الحالات الطارئة في أي توقيت.

ووجه «الحفناوى» فريق العمل بحُسن التعامل مع المترددين على المستشفى، وتقديم الخدمه بشكل لائق، بما يحفظ كرامة المريض، مشدداً على عدم تهاونه في محاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم، من أجل الحفاظ على الصحة العامة لجميع أبناء محافظة السويس وغيرها من المحافظات الأخرى.

«الحفناوي»: لا وساطة في الحصول على الخدمات الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة، خلال تفقده أقسام المستشفى العام، أن أهالي السويس ومصر كلها سواء، عند حضروهم إلى أي منشأة صحية فى السويس، مشدداً على أنه لا وساطة في تلقي الخدمة الطبية، مؤكداً على إدارة المستشفى، بقيادة الدكتور أحمد محمد نوح، مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام، بضرورة استخدام أفضل الأساليب وأحسنها في استقبال المواطنين، وتقديم خدمات طبية لائقه لهم، موجهاً بضرورة سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة، سواء عبر الصفحه الرسمية لمديرية الصحة، أو من خلال مكاتب خدمة المواطنين في المستشفى أو المديرية.

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 27 مارس

في سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس اليوم السبت، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم 27 مارس الجاري، وتشمل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن فرق التطعيم سوف تتكون من فرق ثابتة بالوحدات والمراكز ومكاتب الصحة، وفرق متحركة من منزل إلى منزل، مشيراً إلى أن التطعيم آمن وفعال وبالمجان، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للشئون الوقائية، بقيادة الدكتورة ماري صبحي، بوضع الاستعدادات النهائية للحملة.