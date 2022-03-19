«تموين المنيا»: ضبط 17 طن ألبان وملح غير صالحة في حملات ببني مزار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، كل في نطاق مركزه، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 7 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وتم مصادرة وإعدام 300 كيلوجرام أغذية متنوعة، لوجود تغيرفي خواصها الطبيعية، فضلاً عن تحرير 15 محضراً لعدم الحصول على الشهادة الصحية، وتم التحفظ على 10 أطنان ملح، للاشتباه في عدم صلاحيتها.

جولة لمحافظ المنيا لمتابعة الأسواق

وتفقد محافظ المنيا، في وقت سابق، عدداً من المحلات التجارية للبقالة ومحلات الجملة والمخابز، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، حيث شملت الجولة مدينة سمالوط، وقرية «البيهو»، وحي «شلبي» بمدينة المنيا.

غلق مخبز سياحي بدون ترخيص

وقرر المحافظ، خلال جولته، تحرير مخالفة غلق إداري لأحد المخابز السياحية لعدم حيازة رخصة خاصة بالنشاط، بالإضافة إلى تحرير عدد من المخالفات على المحال التجارية المخالفة، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب عدم حصولهم على التراخيص القانونية الخاصة بمزاولة النشاط التجاري.

كما وجه رئيس مركز سمالوط بتشكيل فرق عمل للمرور على أصحاب المشروعات غير الرسمية، لتوعيتهم للسير في إجراءات توفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص القانونية.

زيادة سلسلة معارض «أهلاً رمضان»

وشدد محافظ المنيا، في وقت سابق، على أصحاب المحال والمشروعات، عدم المبالغة في الأسعار، والإعلان عن الأسعار للمواطنين، موضحاً أنه تم زيادة سلسلة معارض «أهلاً رمضان» من 3 إلى 6 معارض، بمراكز المنيا وملوي وبني مزار ومغاغة وسمالوط وأبو قرقاص، لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى إقامة معارض «أهلاً رمضان» داخل الهايبرات الكبرى والمحلات بالمدن والقرى، كما تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار لإقامة معارض بباقي المراكز، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.