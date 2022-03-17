محافظ المنيا يشهد طابور عرض لمديريات الخدمات احتفالا بالعيد القومي

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، في احتفال المحافظة بعيدها القومي رقم 103، الذي يوافق 13 مارس من كل عام، وشهد المحافظ طابور العرض الرياضي من مديريات الخدمات وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة.

وشهد الاحتفال تقديم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، على أنغام الأغاني الوطنية، وذلك على كورنيش النيل الذي تم تزيينه بأعلام مصر، شارك في «طابور العرض»، كل من مديرية الشباب والرياضة، التربية والتعليم، وإدارة السياحة، الوحدات المحلية للمراكز والمدن التسعة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مديرية الري والموارد المائية، هيئة الإسعاف.

تحية تقدير لشهداء الوطن

وقدم «القاضي» خالص التهانئ للقيادة السياسية ولأهالي المنيا، بمناسبة العيد القومي رقم 103 للمحافظة، كما قدم كل التحية والإعزاز لشهداء الوطن، وشهداء محافظة المنيا الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن.

وأشار المحافظ إلى أن أبناء محافظة المنيا شاركوا في ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول، وقدم الأهالي، خاصة في مركزي ديرمواس وملوي، أرواحهم فداء للوطن، مضيفا أن أبناء المحافظة قدموا بالأمس ملحمة وطنية نستكملها اليوم في حربنا الحالية ضد الإرهاب والفقر وتحقيق التنمية.

تنفيذ 1804 مشروعات في حياة كريمة

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ 1804 مشروعات في 16 قطاعا خدميا، للأهالي في المراكز والقرى والمدن، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما يعد ترجمة فعلية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي المنيا جرى تطوير 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابعا، وجرى إدراج مركزي سمالوط وبني مزار، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة بإجمالي 102 قرية.