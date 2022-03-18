مصرع 5 أشخاص إثر اشتعال النيران بسيارة ملاكي في المنيا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، إثر اشتعال النيران بسيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، مساء الخميس، وذلك عقب انقلابها علي جانب الطريق.

السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى قادمة من محافظة أسيوط على الطريق الصحراوى الشرقى واشتعالها، وقد أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق والتصرف.

وقد أزالت الأجهزة الأمنية آثار الحادث لتسيير حركة المرور أمام السيارات على الطريق الصحراوى الشرقى، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث لجنائي أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث.

إصابة 16 في حادث سابق بسمالوط

وفي وقت سابق انقلب ميكروباص بالطريق الزراعي، أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي، وأسفر الحادث عن وفاة مواطنة، وإصابة 16 شخص بإصابات متنوعة.

وزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وأحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من نواب البرلمان المصابين بالمستشفي.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه المحافظ الشكر لكافة الأطقم الطبية، والتمريض، ورجال هيئة الإسعاف لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، مؤكداً حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.