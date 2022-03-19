بنك القاهرة يدوّن قصة نجاح رائدة فى دعم المرأة

إطلاق منتجات خاصة بالمرأة

منذ تولى طارق فايد رئيساً لمجلس إدارة بنك القاهرة منذ بداية 2018 وحتى الآن، بدأ البنك رحلته فى دعم المرأة وتعزيز دورها فى القطاع المصرفى، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم منتجات خاصة للسيدات.

رعاية جهود منتدى الخمسين لمناهضة التمييز الجغرافى

فضلاً عن شراكته الاستراتيجية مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً فى مصر، والمتخصص فى دعم قضايا التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، حيث شارك البنك فى رعاية جهود المنتدى لتوسيع قاعدة تمكين المرأة بالمحافظات، ومناهضة التمييز الجغرافى، وبناء أكبر قاعدة بيانات للسيدات التكنوقراط فى مصر.

مشاركة فعالة فى مبادرات «المركزى» على رأس إنجازات البنك فى دعم التمكين الاقتصادى للمرأة

ويشارك بنك القاهرة فى فعاليات مبادرة البنك المركزى لدعم الشمول المالى، احتفالاً بالمرأة خلال شهر مارس الجارى، من خلال تقديم مزايا وعروض للسيدات، ومن أبرزها إعلان البنك عن إطلاقه لمشروع جديد يهدف إلى تدريب وتوظيف 120 سيدة من حى الأسمرات على الحرف اليدوية، وذلك بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ونادى الروتارى.

حساب بكرة

كما أطلق بنك القاهرة حساب توفير مخصصاً للسيدات، تحت اسم «بكرة» يهدف لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة، وهو عبارة عن برنامج ادخارى ذى عائد مميز يتيح للسيدات الحصول على مبالغ كبيرة فى نهاية فترة الادخار مقابل الالتزام بإيداع دفعات ثابتة بصورة دورية، وتحدد المدة وقيمة القسط وفقاً لاحتياجات كل سيدة، ويمكن إيداع الأقساط عبر ماكينات الصراف الآلى أو محفظة «قاهرة كاش»، أو خدمات الدفع الإلكترونى.

ويبدأ القسط من 100 جنيه وبدون حد أقصى وللمدة التى تناسب كل سيدة بحد أدنى سنة وبحد أقصى 10 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على مبالغ كبيرة فى نهاية المدة، ويتيح الحساب الحصول على بطاقة الخصم المباشر «ميزة» مجاناً، ويمكن الاقتراض وإصدار بطاقة ائتمانية بضمان رصيد الحساب وبشروط ميسرة، ويتيح الحساب خاصية التأمين على الحياة، التى تعتبر وسيلة أمان مجانية لأسرتها، ويضمن سداد إجمالى قيمة رصيد الحساب المتفق عليه فى نهاية المدة.

حساب وفر

كما أتاح البنك إمكانية فتح حساب «وفر» مجاناً بدون مصاريف وبدون حد أدنى وببطاقة الرقم القومى فقط طوال فترة الحملة، بالإضافة إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ومحفظة قاهرة كاش مجاناً للسيدات، وإمكانية حصول السيدات على قرض شخصى أو متناهى الصغر بدون مصاريف إدارية حتى نهاية مارس 2021، تعزيزاً لحصولها على التمويل اللازم لتمكينها من إدارة أعمالها والبدء بمشروعات متناهية الصغر، خاصة فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى.

ويعد بنك القاهرة من أوائل البنوك التى أطلقت منتجات خاصة للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شئونها المالية، عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل الحلول والمزايا المصرفية، ويأتى ذلك فى إطار مسئوليات وواجبات البنك تجاه المجتمع، حيث يسعى إلى دعم ومساندة كافة السيدات وتمكين المرأة مصرفياً، مما يسهم ذلك فى خلق فرص عمل للمرأة المعيلة وتحسين مستوى معيشتها.

تمثيل بمجلس إدارة البنك

كما يضم مجلس إدارة بنك القاهرة 8 أعضاء، بينهم سيدتان، وهما أمل عصمت، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، التى تتمتع بخبرة مصرفية لأكثر من 20 عاماً، وتولت العديد من المناصب، من أهمها رئيس إدارة المخاطر الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط فى سيتى بنك، كما عملت كمسئول تمويل المشروعات بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، ويضم مجلس إدارة بنك القاهرة ليلى فرح مقدم، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، وعملت «مقدم» خلال رحلتها المصرفية بالبنك الأفريقى للتنمية، كما عملت كمستشار مالى طويل الأجل لصندوق النقد الدولى، كما عملت فى وزارة الاقتصاد التونسية، وبذلك يضم مجلس إدارة بنك القاهرة 25% من أعضائه سيدات.

المؤسسات الدولية تمنحه جائزة «أكثر مبادرات المسئولية المجتمعية تمكيناً للمرأة فى مصر»

تقدير دولى لجهود البنك

وحصد بنك القاهرة فى إطار جهوده لدعم المرأة على العديد من الجوائز الهامة، من مؤسسات إقليمية ودولية، تصدرها حصول بنك القاهرة على تصنيف «أكثر مبادرات المسئولية المجتمعية تمكيناً للمرأة فى مصر» من مؤسسة «global brands magazine» العالمية الرائدة فى مجال إبراز وتقدير العلامات التجارية الأكثر تميزاً وابتكاراً، وذلك تقديراً لسلسلة المبادرات المجتمعية، التى اعتاد أن يطلقها البنك، واستناداً للعديد من المعايير الفنية والمتخصصة لانتقاء أفضل المؤسسات فى مجال التنمية المستدامة.

ويقدم البنك دعماً موسعاً للمرأة فيما يتعلق بالتمويل متناهى الصغر، وتعتبر المرأة من أكبر الفئات المستفيدة من برامج تمويل البنك، ويضع البنك شروطاً أكثر سهولة لتعزيز استفادة المرأة من منتجاته، وفى إطار ذلك حصد البنك جائزة «أفضل بنك مصرى فى التمويل متناهى الصغر وتحقيق الشمول المالى»، خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى للعام 2018 الذى عقده الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.

وذلك بعد أن استحوذت المرأة المعيلة على 37% من إجمالى قروض التمويل متناهى الصغر فى إطار حرص البنك على مساندة المرأة المعيلة لإقامة مشروعات ناجحة تدر دخلاً مستداماً، ولما لها من دور إيجابى فى دعم الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل للشباب.