تعرف على خريطة انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ غداً الأحد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن خريطة انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ غداً الأحد، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة ضمانا لتحسين التيار الكهربائي، وعدم معاناة الأهالي من الكهرباء خاصة مع دخول فصل الصيف.

وأكدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيجري انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ عن 14 قرية بمراكز مطوبس والرياض ودسوق وبيلا وبلطيم وسيدي سالم وقلين إضافة إلى مركز كفر الشيخ.

انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ من التاسعة صباحاً

ووفق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ومديرية الكهرباء بالمحافظة، فإنه سيجري انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ عن 14 قرية من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة لتحسين التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة أنه سيجري انقطاع الكهرباء عن مغذي «المرازقة»، التابعة لمركز قلين، حيث تتأثر قرية «المرازقة» وتوابعها بفصل الكهرباء، فضلاً عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي «سيدي غازي»، وتتأثر بالفصل «منشية الشرقية، ومنشية الغربية»، وأجزاء من مدينة سيدي غازي.

انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ عن مغذي «الروضة»

وسيؤدي انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ إلى تاثر قريتي «البياض» و«الطراوي» بسبب فصل التيار عن مغذي «البياض»، غرب مدينة دسوق، كما سيجري فصل التيار الكهربائي عن مغذي «الروضة» بسيدي سالم، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «وسط اللوجين» ببلطيم، وتتأثر بالفصل «أبو سلمان ومدخل النرجس».

فصل الكهرباء عن مغذي «الدمايرة» بكفر الشيخ

كما اعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ وتحديدا منطقة مغذي «الدمايرة» ببيلا، وتتأثر قرية «الدمايرة» وتوابعها بالفصل، وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي «القصابي» بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل «البعثاوي والملاحة».

بينما سيجرى قطع الكهرباء عن قرية «البرانية» بمركز مطوبس، وتتأثر بالفصل قرى «قمسيون شرق وأبو دونيا»، وانقطاع الكهرباء عن مغذي «أبو مصطفى» في الرياض، على أن تتأثر بالفصل قرية «أبو مصطفى» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «الكوم الطويل» ببيلا.