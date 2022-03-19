مصرع وإصابة 3 أطفال في سقوط جدار أثناء لعبهم بـ«مرجيحة» بمطروح

لقي طفل مصرعه، يُدعى «بسام عطية»، وأصيب طفلان آخران، إثر سقوط حائط عليهم، أثناء لعبهم في إحدى العزب التابعة لقرية «العميد»، بمركز ومدينة الحمام في محافظة مطروح، داخل جراج سيارة مبني بالطوب الأبيض «البلوك»، بالقرب من منزلهم، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الحمام

واستقبل مستشفي الحمام المركزى، مساء اليوم السبت، ضحايا حادث قرية «العميد»، وجرى التعامل معهم من خلال الفريق الطبي بالطوارئ لعلاج المصابين، وجرى التحفظ على جثة الطفل المتوفي في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

المباحث تفحص موقع الحادث

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الحمام، شرق مطروح، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الأطفال الثلاثة كانوا يلعبون بـ«مرجيحة» داخل جراج حديث الإنشاء، بجوار منزلهم، وسقط عليهم حائط يرتفع حوالي ثلاثة أمتار، وأثناء محاولة ضبط حبال المرجيحة على الحائط، سقط عليهم بشكل مفاجئ، وتجري السلطات المختصة سماع أقوال أسر لأطفال الثلاثة حول الحادث.

أسماء ضحايا الحادث

ولفظ الطفل «بسام عطية»، يبلغ من العمر سنتين، أنفاسه الأخيرة فور سقوط الحائط عليه، بينما أصيب شقيقه «محمد عطية»، 9 سنوات، بكسر في القدم، والطفل «محمد عوض»، 9 سنوات، من نفس العائلة، ببعض الكدمات والسحجات المتفرقة بالجسم، ويجري استكمال الفحوصات الطبية من خلال أطباء المستشفى، بعمل الأشعة والتحاليل، وتقديم الخدمات الطبية لهما، وخضوعهما للرعاية الطبية المتكاملة حتى التماثل للشفاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.