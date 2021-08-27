مصرع طفل وإصابة 9 في حادثي تصادم بمطروح

لقي طفل مصرعه، وأصيب 9 مواطنين بإصابات متفرقة، بينهم 5 أطفال، في حادثي تصادم بالساحل الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى، ومستشفى الضبعة المركزى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

مصرع طفل وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بمطروح

وشهد طريق «مطروح - الإسكندرية»، حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام الوحدة المحلية لقرية «زاوية العوامة»، بنطاق مركز ومدينة الضبعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى، وهم: «دينا أحمد سلامة، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسري والعنق، وآسر كريم مصطفى، 3 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة، ومصطفي الشافعي خميس، 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات متفرقة، وأحمد كريم مصطفى، 4 سنوات، مصاب بسحجات متفرقه بالرأس، ونانا إبراهيم محمد، 57 سنة، مصابة باشتباه كسر بالترقوه، وشادي كريم مصطفى، 4 سنوات، جثة هامدة» وجميعهم يقيمون بمحافظة الإسكندرية.

إصابة 4 بحادث انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

وشهد طريق «مطروح - الإسكندرية»، الساحلي الدولي، حادث انقلاب سيارة أمام الوحدة المحلية لقرية الجفيره بمركز الضبعة، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين وهم: «سيمون ملاك كمال، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، ومارك ملاك كمال، 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، ومهرائيل ملاك كمال، 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والبطن والظهر والكتف الأيسر، وسمية سعيد سامي 40 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر واشتباه كسر باليد اليسرى»، وجميع الحالات مستقرة، وجاري إخضاعها للفحوصات والأشعة اللازمة.