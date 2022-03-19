مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور روض الفرج

شهد محور روض الفرج، مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

انقلاب ميكروباص أعلى محور روض الفرج

البداية كانت بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث بمحور روض الفرج، وانتقل رجال الشرطة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق ووفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

عودة الحركة المرورية لطبيعتها

وتم نقلهم إلى المستشفى، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.