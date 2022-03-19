تفحم شخصين وإصابة 17 بينهم 4 أشقاء في حادث الفيوم (صور)

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث تصادم عدة سيارات واشتعال النيران فيها على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كارتة «دهشور»، باتجاه أسيوط، في نطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخصين وتفحم جثتيهما، وإصابة 17 آخرين، بينهم 4 أشقاء، ومعظمهم من الأطفال، فيما هرعت 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث والمصابين إلى أقرب مستشفى، كما هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة.

تصادم عدة سيارات واشتعالها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق أسيوط الغربي، بنطاق المركز، واشتعال النيران فيها.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر حادث تصادم السيارات عن إصابة كل من «حمدي أحمد عويس»، 16 سنة، بكسر في الحوض، و«مسعود فتحي بكر»، 16 سنة، بكسر بالساقين، و«رشا علي أحمد»، 35 سنة، بكسر في الحوض والفك السفلي، وأطفالها «يوسف أحمد عدلي»، 16 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد إبراهيم صبحي»، سنتين، بارتجاج في المخ، و«نعمة إبراهيم صبحي»، 8 سنوات، بارتجاج في المخ وكسور مضاعفة، و«مريم إبراهيم صبحي»، 10 سنوات، بارتجاج في المخ، و«ريناد إبراهيم صبحي»، 5 سنوات، بارتجاج وحروق بسيطة بالوجه.

كما أسفر الحادث عن إصابة «إسلام شعبان ثابت»، 16 سنة، بكدمات بالضلوع وارتجاج بالمخ، و«يوسف ثابت عيد»، 16 سنة، بارتجاج بالمخ وكسر بالساق اليسرى، و«أحمد عوض عبد الله»، 16 سنة، بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، و«فاضل عبد التواب عويس»، 55 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والطرفين السفليين بنسبة 15%، و«أحمد عيد محمد»، 15 سنة، بنزيف بالمخ وارتجاج، وشخص مجهول، يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، بارتجاج في المخ وكسر بالضلوع، و«أدهم محمد عبد الرازق»، 29 سنة، بارتجاج في المخ، و«يوسف إبراهيم مصطفى»، 16 سنة، كسر بالحوض وكدمات بالضلوع، و«محمد حميدة صبحي»، 15 سنة، كسر مضاعف بالساعد الأيسر وحروق بالقدمين بنسبة 20%، وجميعهم يقيمون بمركز طامية.

تفحم جثتين لمجهولين الهوية

كما أسفر الحادث عن تفحم جثتين لشخصين مجهولي الهوية، أحدهما طفل، يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، والآخر في عمر 40 سنة، جرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

12 سيارة إسعاف لنقل المصابين

جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، بواسطة 12 سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.