الغرف التجارية: احتياطي الأرز يكفي استهلاكنا المحلي لعام كامل

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، إن المخزون المصري من الأرز يكفي لمدة عام كامل حتى موعد المحصول الجديد في شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الأرز بالكامل إنتاج محلي، والأسواق المصرية لا تستورده على الإطلاق.

وأوضح «شحاتة» في تصريحات تلفزيونية، أنه منذ تصاعد الحرب الأوكرانية الروسية، وظن البعض أنها ستؤثر على الأرز وتزايد الطلب عليه، لافتا إلى أن الجهات المعنية أدركت ذلك مبكرًا وجرى التنسيق مع أصحاب مضارب الأرز والشركات المختصة وهيئة السلع التموينية لطرح كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بالسعر العادل، لافتا إلى أن سعر الأرز وصل إلى 8 جنيهات بعدما ارتفع إلى 12 جنيهًا.

مضارب الأرز تخرج كسر بنسبة 12%

وأضاف «شحاتة» أن مضارب الأرز تخرج كسر بنسبة 12% وهي نسبة مسموح بها ومقبولة ولا تعد عيبا في الأرز، لافتا إلى أن الرقابة تتابع المحاصيل بالأسواق وتتابع البيانات المدونة على أكياس الأرز المعبأ، خاصة أن مصر من أفضل دول العالم في إنتاج الأرز وتنتج 6 ملايين طن شعير ويخرج منهم 3.6 مليون طن أرز أبيض، واستهلاكنا الأقصى وصل إلى 3 ملايين طن.

مصر لديها 1.3 مليون فدان لزراعة الأرز

وأشار «شحاتة» إلى أن هناك أخبار جيدة سوف تعلن خلال العام المقبل بشأن زراعة الأرز، ومن المتوقع أن يكون الفيضان العام المقبل مفيدا إلى زراعة الأرز على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مصر لديها 1.3 مليون فدان لزراعة الأرز ومن المتوقع زيادتهم إلى 1.5 مليون فدان ومنها منطقة الدلتا.

وأكد رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، أن المزارع يورد الأرز رفيع الحبة بـ6000 جنيه للطن، وفي بعض المناطق 5900 جنيه، والأرز عريض الحبة الشعير من 6700 إلى 6800 جنيه للطن، موضحا أنه لا يوجد أي نقص في منتج الأرز ويتواجد بكميات وأنواع كثيرة في المحال التجارية والسلاسل ومنافذ التموين ومعارض أهلا رمضان، مشددا على أن الأرز المقدم للبطاقات التمونية يجري اختياره بعناية فائقة: «لو المواطن لقى أرز التموين به أكثر من 5% كسر يتوجه للتموين ويحرر محضرا فوريا لاتخاذ الإجراءات القانونية».