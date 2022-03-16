ارتفاع أسعار الأرز عالميا بسبب استخدامه علفا للحيوانات بدلا من الذرة

أدى ارتفاع أسعار القمح والذرة، إلى زيادة الطلب على الأرز منخفض الجودة في حصص الحيوانات في جميع أنحاء آسيا؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار أهم غذاء أساسي في العالم في وقت يقترب فيه تضخم الغذاء العالمي بالفعل من مستوى قياسي.

ويتدافع مستوردو المحاصيل العالميون، للحصول على الإمدادات بعد أن قطع الغزو الروسي لأوكرانيا شحنات الحبوب من البلدين، اللذين يمثلان معًا نحو 25% من القمح العالمي و16% من صادرات الذرة العالمية.

وسجلت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مستوى قياسيًا الأسبوع الماضي، بينما صعدت الذرة إلى أعلى مستوياتها في عقد بعد أن أغلقت أوكرانيا التي مزقتها الحرب موانئها وأضرت العقوبات الغربية بالصادرات الروسية.

مخزونات الأرز تصل إلى مستوى قياسي بلغ 190 مليون طن

ومن المقرر أن تصل مخزونات الأرز العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 190 مليون طن هذا العام، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الأرز العالمي الاستهلاك العالمي بأقل من 5 ملايين طن في عام 2022، لذا فإن الارتفاع المفاجئ في الطلب العالمي يمكن أن البدء بسرعة في استنفاد تلك المخزونات وتعزيز الاتجاه الصعودي في السوق.

وبحسب رويترز، دفع ارتفاع أسعار القمح والذرة بدوره المشترين إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك الصين، أكبر سوق للأعلاف في العالم إلى حد بعيد، كما أن المستوردين هناك يجرون محادثات لشراء كميات إضافية من الأرز المكسور - أرز رديء حيث كسرت الحبوب أثناء عملية الطحن - لتسمين الخنازير وحيوانات أخرى.

الأرز يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر 2020

وحقق الأرز الغذائي من المصدرين التايلانديين أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر 2020، الأسبوع الماضي على خلفية ثبات الطلب على الغذاء والأعلاف، إذ قفز بنسبة 5% إلى نحو 421.50 دولارًا للطن، وهذا هو أعلى مستوى منذ يونيو الماضي.

وقالت شيرلي مصطفى، الخبيرة الاقتصادية لدى الفاو، إنه قد يكون هناك اهتمام أكبر بالأرز المكسور لتغذية الحيوانات إذا استمرت القوة المسيطرة حاليًا على أسواق القمح والذرة، وأن الأرز ليس مجرد علف للحيوانات، فيمكن أن يكون هناك أيضًا بديل في قطاعات استخدام أخرى.

وبحسب تقرير منظمة الزراعة والأغذية، الفاو، تقترب أسعار المواد الغذائية العالمية من أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد ارتفاع أسعار زيوت الطعام والحبوب

من جانبه، ذكر اتحاد مصدري الأرز الهندي لوكالة رويترز، أن الطلب على الأرز الهندي المكسور زاد بسبب ارتفاع أسعار الذرة، ويحاول صانعو الأعلاف استبدال الذرة بالأرز، مشيرًا إلى أن أسعار الأرز الهندي المكسور 100% ارتفعت إلى 320 دولارا للطن هذا الشهر، مقارنة بـ 290 دولارًا في فبراير».