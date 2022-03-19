المنصة الوطنية لعلاج الإدمان: خلال 3 أيام سجل لدينا 10 آلاف شخص

قالت الدكتورة سالي نوبي، مدير المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان قد سجل عليها ما يقارب الـ10 آلاف شخص منذ الإعلان عن المنصة في 16 مارس الجاري وحتى الآن، منهم 9 آلاف شخص طلبوا استبيانات ذاتية، و350 شخصا سجلوا بالجلسات العلاجية، والتي ستكون بالمجان.

نوبي: الوسائل العلاجية المطروحة دوليا هو علاج المريض في مكان تواجده

وأضافت «نوبي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التوجه العالمي في الصحة النفسية يسعى إلى تقليل عدد المرضى المتواجدين في المستشفيات أو المصحات، حتى تكون تلك الأماكن للحالات الطارئة مع تقليل مدد الإقامة، «الوسائل العلاجية المطروحة دوليا هو علاج المريض في مكان تواجده».

نوبي: المنصة الوطنية الإلكترونية إحدى الوسائل العلاجية

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تتبنى حاليا الاكتشاف المبكر للإدمان والوصول للمريض بسهولة مع تسهيل الخدمات الموجودة، «وبالتالي أصبحت المنصة الوطنية الإلكترونية إحدى الوسائل العلاجية التي تتبناها وزارة الصحة والتوجه العالمي».

وتابعت: «لازم يكون فيه معالج نفسي لكل 100 ألف، وفي الدول اللي بره فيه 70 معالج لكل 100 ألف، وإحنا عندنا نقص شديد في مقدمي الخدمات العلاجية، وبالتالي إحنا محتاجين نجد حلول للموضوع ده، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن 10% فقط من المرضى مَن يتم تشخيصهم، وفيه 90% لا يتم تشخيصهم من مجمل المرضى».