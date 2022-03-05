نائب أوكراني: إدمان الكوكايين غيّب عقل زيلينسكي وأفقده صوابه

طالب النائب الأوكراني إيليا كيفا الرئيس فلاديمير زيلينسكي بضرورة وقف النزاع المسلح وحماية أرواح الآلاف من المواطنين، واصفاً إياه بـ«مدمن مخدرات».

كيفا: زيلينسكي فقد الاتصال بالواقع منذ فترة طويلة ويعيش في غمامة الكوكايين

وقال «كيفا» عبر حسابه الشخصي بموقع «تليجرام»: «الغرب تخلى عن زيلينسكي الذي فقد الاتصال بالواقع منذ فترة طويلة ويعيش في غمامة الكوكايين».

وناشد النائب الأوكراني زيلينسكي بضرورة إصدار الأوامر لإنهاء ذلك الصراع وإنقاذ الجنود، والمدنيين، مضيفاً «أخبرك الناتو أنه لن يتعاون معك بعد الآن، ولا يراك كمفاوض، أو كزعيم للبلاد، فغداً سينتهي الأمر على أي حال، وعندها سيقطعونك إرباً، ليس فقط بصفتك الشخص الذي خان، بل الشخص الذي أغرق بلاده بالدم».

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها العاشر

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي قد تحدث أمس عن وجود الرئيس الأوكراني في بولندا في السفارة الأمريكية، يأتي ذلك بينما تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها العاشر.