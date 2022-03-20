اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة جيزان السعودية

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه مدينة جيزان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، لاستهداف المدنيين، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وقال «التحالف العربي»، إن تصعيد الحوثيين العدائي استخدمت فيه الصواريخ الباليستية والمسيرات وصواريخ كروز، مشيرا إلى رصد ومتابعة طائرات مسيرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين.

أضرار مادية لمركبات ومنازل جراء هجمات عدائية استهدفت الشقيق

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليم بقيادة السعودية «التحالف العربي»، وقوع أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء هجمات عدائية استهدفت محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآت أرامكو في جازان، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر بالأرواح، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «التحالف العربي»، إن محاولة عدائية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بـ«خميس مشيط»، الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية، مشيرا إلى هجوم عدائي استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب.

«التحالف العربي»: تصعيد الحوثيين رفض لجهود ومبادرات السلام

وأوضح «التحالف»، أن تصعيد الحوثيين بهجمات عدائية رفض لجهود ومبادرات السلام، مضيفا أن تصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية مثابة الرد على الدعوة الخليجية.

وكان «التحالف العربي»، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير طائرة 4 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وقال، في بيان، إن الهجمات انطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى تصعيد لـ الحوثيين بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.

#عاجل

مقاطع فيديو وصور لبعض الأضرار المادية جراء المحاولة العدائية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.#واس_عام pic.twitter.com/4nwx8k0kbG — واس العام (@SPAregions) March 19, 2022