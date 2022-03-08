3 حوادث عالمية خلال 24 ساعة: حريق وقتل وسجن مسؤول كبير سابق

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الحريق الذي اندلع العاصمة البريطانية «لندن» بمبنى متعدد الاستخدامات في شرقي العاصمة دون الإبلاغ عن وقوع أضرار بشرية، فيما قُتل فتى أمريكي مصرعه، وأصيب آخران بجروح خطيرة جراء حادث إطلاق نار وقع أمام مدرسة ثانوية في ولاية «آيوا» الأمريكية.

100 من رجال الإطفاء يطفئون الحريق

وقالت شرطة الإطفاء في العاصمة البريطانية «لندن» إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء تعاملوا مع الحريق قبل السيطرة عليه، وإنقاذ امرأة كانت عالقة في المبنى، مشيرة إلى إخلاء المبنى.

بدورها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي س» في نشرتها الإنجليزية، إلى أنه جرى إجلاء حوالي 60 شخصًا من المبنى.

مقتل شاب أمريكي

وقُتل فتى أمريكيا وأصيب آخران بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار وقع أمام مدرسة «إيست هاي سكول» الثانوية في «آيوا»، فيما أعلنت الشرطة، أنها أوقفت مشتبهاً بهم محتملين.

«سي إن إن»: الفتى القتيل لم يكن طالبًا في المدرسة

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إنه جرى التعرف على القتيل «15 عامًا» ولم يكن طالبًا في المدرسة، فيما قالت الشرطة الأمريكية، إن المصابتان جراء الحادث هما فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وأخرى «18 عامًا» كانتا طالبتين في المدرسة.

وأعلنت إدارة المدارس العامة في مدينة «دي موين»، في وقت سابق، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه فور وقوع إطلاق النار أغُلقت الأبوا، وفي وقت لاحق، أعادت المدرسة الثانوية، فتح أبوابها وسمحت للتلاميذ والموظفين بالمغادرة.

السجن 3 سنوات لوزير العدل في عهد الرئيس الجزائري الأسبق

عربيا، قضت محكمة جزائرية، أمس الاثنين، بالسجن النافذ 3 سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم أهمها عرقلة السير الحسن للعدالة.

كما قضت المحكمة الجزائرية، على لوح، بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، فيما أعلنت «خلية الإعلام الأمني» العراقية، أمس الاثنين، ضبط 3 أطنان من الأدوية المهربة والقبض على متهمين اثنين وسط عاصمة البلاد «بغداد».

وأشارت «خلية الإعلام الأمني»، إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين من مالكي المستودع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.