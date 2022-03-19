العثور على جثة مجهولة الهوية.. ومصرع مواطن بسبب القمامة في الغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، على جثة شخص مجهول الهوية ملقى بجوار صندوق القمامة، في قرية خرسيت، التابعة إلى مركز طنطا، في ظروفٍ غامضة، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات مع ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتعرف على سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

جثة بجوار صندوق قمامة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن بورود بلاغ من أهالي قرية خرسيت، التابعة إلى مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، بجوار أحد صناديق القمامة، في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مباحث مركز شرطة طنطا، إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وجارٍ عمل التحريات والمعاينة لمرفعة سبب الوفاة، والتأكد من وجود شهبة جنائية من عدمه.

مصرع شخص بسبب القمامة

من ناحية أخرى، قررت نيابة مركز السنطة، التصريح بدفن جثة أحد الأشخاص بقرية كفر كلا الباب، يدعى «يونس.ا» لقى حتفه بجرح طعني، في مشاجرة بسبب خلافات مع آخر على كوم قمامة، وذلك بعد ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شخص وإصابة آخر، في مشاجرة في قرية كفر كلا الباب، التابعة إلى مركز ومدينة السنطة.

وتبين من التحريات اندلاع مشادات كلامية بين المجني عليه والمدعو «مصطفى. م»، مصابًا بجرح طعني، ويتلقى العلاج في مستشفى طنطا الجامعي، وذلك وبسبب خلافات جيران على كوم قمامة.