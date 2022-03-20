«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وطقس شديد البرودة ليلاً

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الأحد سيشهد طقسًا مائلاً للبرودة، وذلك على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وباردًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ودافئ على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

وأضافت الهيئة أن ساعات الليل الأولى سيسودها طقس شديد البرودة على جميع أنحاء ومدن الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى بنحو 8 درجات، وتكون الأجواء غائمة جزئية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار.

طقس شديد البرودة ليلاً

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار، اليوم الأحد، على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، تصل إلى وسط سيناء، والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، حتى محافظات شمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 09

بلطيم 17 10

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 17 07

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 18 08

السويس 19 10

العريش 16 08

رفح 16 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 21 13

طابا 18 11

كاترين 20 03

الطور 21 11

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 24 13

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 26 10

الأقصر 27 12

أسوان 29 13

إدفو 29 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 27 14

أبو رماد 27 12

حلايب 25 15

رأس حدربة 25 14