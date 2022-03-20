تعرف على ملامح حالة الطقس خلال فصل الربيع.. تقلبات جوية حادة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء فصل الربيع بشكل رسمي، والذي يبدأ يوم 21 مارس من كل عام، وبالرغم من ذلك، يتزامن قدوم فصل الربيع مع موجة باردة من الطقس بانخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليتساءل كثير من المواطنين المهتمين بمتابعة حالة الطقس عن ملامح حالة الطقس في فصل الربيع، لمعرفة طبيعة الملابس التي يتم ارتداؤها في ذلك الطقس، لتكشف هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن ملامح حالة الطقس خلال فصل الربيع، والذي ينتهي يوم 20 يونيو 2022.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين، نوضح من خلال هذا التقرير ملامح حالة الطقس خلال فصل الربيع 2022، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، والتي جاءت كالتالي:

ملامح حالة الطقس خلال فصل الربيع

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع هو فصل انتقالي، والذي ينقلنا من برودة وأمطار إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان، ويشهد فصل الربيع هذا العام الكثير من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وتتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية، وتتجه إلى الصحراء الغربية في مصر، ويصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة، فيما يعرف برياح الخماسين.

وتأتي رياح الخماسين لتكون محملة بالرمال والأتربة، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

والجدير بالذكر أنه وبعد أن شهدنا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، لنشهد موجة أخرى من الطقس البادر، والتي تبدأ يوم الإثنين المقبل والموافق 21 مارس، كما أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم، وتستمر على مدار 3 أيام مقبلة.