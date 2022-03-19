توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة

حالة الطقس الأيام المقبلة من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين، ويبحثون عنها عبر محركات البحث باستمرار، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا الأحد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، دافئ على شمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبري، ويصاحبها وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.