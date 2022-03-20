درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20-3-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن أنه من المتوقع تساقط أمطار اليوم الأحد، على عدد من المناطق المختلفة، كاشفة عن المناطق المتوقع تساقط أمطار بها، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل أنحاء الجمهورية، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على القاهرة لكبرى والوجه البحري.

وعن تفاصيل حالة الطقس من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 09

بلطيم 17 10

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 17 07

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 18 08

السويس 19 10

العريش 16 08

رفح 16 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 21 13

طابا 18 11

كاترين 20 03

الطور 21 11

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 24 13

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 26 10

الأقصر 27 12

أسوان 29 13

إدفو 29 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 27 14

أبو رماد 27 12

حلايب 25 15

رأس حدربة 25 14