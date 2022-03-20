طقس الإسماعيلية اليوم.. نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من التقلبات الجوية صباح اليوم الأحد، على المدينة ومختلف المراكز والقرى، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، فيما انتشرت الغيوم في سماء الإسماعيلية، وتأخر ظهور أشعة الشمس حتى التاسعة من صباح اليوم، بسبب كثافة الغيوم.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة

وانخفضت درجات الحرارة في الإسماعيلية بشكل ملحوظ اليوم الأحد، مقارنة بالأسبوع الماضي، والذي شهد تحسن في حالة الطقس وارتفاع نسبة الحرارة.

وحذر بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية من احتمالية تساقط أمطار اليوم الأحد على بعض أنحاء المدينة تصل درجتها إلى المتوسطة.

وقال البيان إن طقس اليوم الأحد في الإسماعيلية يشهد أمطار بنسبة 30% تقريبا، مع نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع التقلبات الجوية

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية صباح اليوم، بالتزامن مع تقلب الأحوال الجوية.

وقال اللواء عيد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة وضعت خطة لانتشار السيارات في المدينة حال سقوط أي أمطار.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ جاهزة ومستعدة للتدخل السريع حال وجود أي تجمعات في الشوارع الرئيسية والطرق، خاصة الأماكن المعروف عنها تجمع المياه بها، مؤكدا أن الفرق جاهزة داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز والمدن للتعامل مع أي أمطار خلال الساعات المقبلة.