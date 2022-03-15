إصابة 4 بينهم طفلين في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية - السويس

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين بكسور مختلفة وجروح وكدمات مساء اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتعرض السيارة رقم «1493 ط ص ي» للانقلاب أمام منطقة كوبري سيناء في الإسماعيلية.

نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق، بأربع سيارات إسعاف لمكان البلاغ لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن المصابين هم «عبد الحميد محمد عبد الرحمن»، 40 سنة، مصاب بكدمة في الجبهة وجروح مختلفة في الجسم، و«رحاب محمد حسن»، 32 سنة، مصابة باشتباه كسر في الساق واشتباه كسر في الحوض.

كما أسفر الحادث عن إصابة الطفلين «شمس عبد الحميد محمد»، 5 سنوات، بجرح في الجبهة وكدمة في الرأس، وشقيقته «مكة عبد الحميد محمد»، 3 سنوات، بكدمات وسحجات في الجسم، وجميعهم مقيمين بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

إصابة سيدة في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

وفي واقعة أخرى، تعرضت سيارة ملاكي للانقلاب على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ظهر أمس الاثنين، وأصيبت فيه سيدة، ونقلتها سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وأصيبت السيدة التي تدعى «فاطمة السيد محمد عبد الرازق»، 47 سنة، بكسر في الذراع وجروح وكدمات في الجسم، وحالتها مستقرة وخرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم.