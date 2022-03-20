تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «ثأر دار السلام» لـ20 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة المتهمين في قضية ثأر بمنطقة دار السلام لجلسة 20 أبريل المقبل؛ لعرض المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد نسبة العاهة التي نتجت عن المشاجرة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي.

خصومة ثأرية وراء الواقعة

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهمين «أسامة. ر، 25 عاما، صاحب محل»، «عيد. ر، 35 عاما، عامل بمحل زجاج»، وابن شقيقه «محمد، 18 عاما، طالب»، «إسلام. م، 32 عاما، عاطل»، شرعوا في قتل المجني عليه «محمد. ش» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه، وذلك على خلاف ثأر قديم فيما بينهم، بعدما قتل شقيق المجني عليه، شقيق المتهمين الأول والثاني، وأعدوا لهذا الغرض «أسلحة بيضاء».

خطة المتهمين للتخلص من المجني عليه

وأضاف أمر الإحالة، أنه نفاذا لما وغر في صدورهم المتهمين من نية خبيثة، عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه للأخذ بثأرهم، فتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده فيه واعتدوا عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابته الموجودة بتقرير الطب الشرعي، وهو عاهة مستديمة وعدم التمكن من قتله لسبب لا دخل لإرادتهم به.

مطواة وسكاكين.. الأسلحة المستخدمة في الواقعة

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «سكاكين ومطواة»، وذلك بدون مسوغ قانوني.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، قال أحد الشهود على الواقعة: «إنه وعلى إثر ضائقة مالية ألمت به، اتجه صوب حانوت العالمي راغبا في بيع هاتفه المحمول، ففوجئ بالمتهمين خارجه مهللين رغبتهم في قتله ودلفوا للحانوت مكان تواجده وتناوبو الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء قاتلة بطبيعتها محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وجاء في تحريات المباحث التي أجراها قسم شرطة دار السلام، أن الواقعة صحيحة ويرجع سببها؛ لوجود خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليه، الذي تسبب شقيقه في قتل شقيق المتهمين.