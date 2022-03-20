بعد ترميمه بأحجار مضيئة.. حصن بابليون بمصر القديمة يفتح أحد أبوابه للزوار

افتتحت وزارة السياحة والآثار جزءا من مبنى حصن بابليون بمجمع الأديان بمصر القديمة للزيارة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال ترميمه.

إزالة كل الاتساخات والأتربة والبقع العالقة بالأحجار

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، أنَّه تم افتتاح جزء الحصن الواقع في جهة بوابة المتحف القبطي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تنظيف جميع واجهات الحصن الخارجية والداخلية وإزالة كل الاتساخات والأتربة والبقع العالقة بالأحجار.

تطوير منظومة الإضاءة في جميع أجزاء الحصن الدائري

ولفت إلى تطوير منظومة الإضاءة في جميع أجزاء الحصن الدائري والتي ساهمت بشكل أساسي في إظهار الجمال المعماري للحصن والوظيفة الأصلية للمبنى، كما تم ملء «العراميس» لتوضيح شكل الأحجار المتواجدة وترميم الأجزاء المتدهورة منها، وعمل الشبابيك الخاصة بالحصن بمشاركة معهد الحرف الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار.

وأشار مساعد وزير الآثار إلى أنَّه جار استكمال المرحلة الثانية من أعمال الترميم، والتي تتضمن ترميم الجزء الجنوبي من الحصن الموجود أسفل الكنيسة المعلقة والمسمى بـ«بوابة عمرو» وافتتاحه كليًا قريبًا واستقبال الزائرين.