«الأرصاد» تكشف سبب موجة البرد الحالية.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض، اليوم الأحد لموجة برد، بالتزامن مع بداية فصل الربيع رسميًا وانتهاء فصل الشتاء، وهو الانخفاض الذي أرجعته إلى التأثر بمنخفض جوي ورياح شمالية غربية على البحر المتوسط.

غانم: درجات الحرارة عند معدلات أقل من الطبيعية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، على فضائية «DMC»، أن درجات الحرارة تقل عن معدلاتها الطبيعية خلال تلك الفترة من العام السابق بواقع 6 درجات مئوية، حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة حاليًا، خاصة على السواحل الشمالية، وبعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

انخفاض ملحوظ بدراجات الحرارة خلال ساعات الليل

وتوقعت حالة طقس شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، خلال ساعات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة، مع وجود نشاط في الرياح؛ ما سيزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وبالنسبة للسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ستكون معرضة لأمطار بين خفيفة إلى متوسطة، وستقل داخل تلك المحافظات، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري، والتي ستكون ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، وتسجل العظمى 17 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن التقلبات الجوية ستسمر طيلة الشهر الجاري، وتبدأ درجات الحرارة الاعتدال خلال الأسبوع المقبل: «هنبدأ نحس بالدفء خلال ساعات النهار».