«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي وانخفاض درجات الحرارة من الثلاثاء المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض جوي يضرب البلاد بداية من الثلاثاء المقبل، ويؤدى لانخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وبحسب خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، باردا على السواحل الشمالية، دافئا على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، في حين يكون على جنوب الصعيد مائل للحرارة، ويكون شديد البرودة ليلا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» تفاصيل اضطراب حالة الطقس التي تمر بها البلاد بسبب منخفض جوي يؤدي لانخفاض درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، في السطور التالية:

منخفض جوي

حذرت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، من منخفض جوي على أقصى غرب أفريقيا يتسبب في نشاط الرياح المحملة للأتربة والرمال، والتي تمر إلى أوروبا.

انخفاض درجات الحرارة

ويتوقع خبراء الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 22 مارس الجاري، حيث تنخفض درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 2 درجة مئوية، بينما على جنوب سيناء وجنوب البلاد تنخفض درجة الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

الظواهر الجوية التي تمر بها البلاد خلال الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، يومي الأحد والاثنين.

كما تتساقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المقبلة.