شركات السياحة: فنادق القاهرة مستعدة لاستقبال السياح العرب في رمضان

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّ فنادق القاهرة الكبرى استعدت لاستقبال السياح العرب خلال شهر رمضان ممن يفضلون قضاء شهر الصوم بمصر، مطالبًا تلك الفنادق بعدم المغالاة في أسعارها خلال الشهر الكريم مع تجويد الخدمة المقدمة لهم، لافتًا إلى ضرورة السعي لتنويع البرامج المقدمة للسائحين خاصة في فترة ما بعد الإفطار وحتى السحور.

السعوديون والليبيون الأكثر تواجدًا في مصر خلال رمضان

وأضاف رئيس لجنة السياحة العربية لـ«الوطن»، أنَّ الأجواء الروحانية لشهر رمضان بالقاهرة لا زالت تستهوي شريحة كبيرة من السياح العرب لقضاء شهر الصوم بها، مشيرًا إلى أنّه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان المقبل توافد أعداد جيدة من السياح العرب لقضاء هذا الشهر في مصر، موضحًا أنَّه من المتوقع أن يكون السياح السعوديين والليبيين على رأس الجنسيات العربية الأكثر تواجدًا بمصر خلال الشهر الكريم.

ومن جهته كشف علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أنَّ الفنادق الحاصلة من وزارة السياحة على تصريح بتقديم فقرة فنية بالقاعات المغلقة سيسمح لها بتقديمها خلال شهر رمضان المقبل مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ الفقرة الفنية يتمّ تقديمها عبر فرقة موسيقية «صغيرة» بمطرب أو دون مطرب تقوم بتقديم مقطوعات موسيقية او غنائية للرواد والنزلاء.

حظر إقامة الخيام الرمضانية بالفنادق

وأضاف «عاقل» لـ«الوطن» أنَّه يجوز أيضًا للمنشآت الفندقية إقامة حفلات موسيقية أو غنائية أو حفلات زفاف بالقاعات المفتوحة بالفنادق مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّه يحظر على الفنادق إقامة الحفلات أيًا كان نوعها سواء موسيقية أو غنائية أو ثقافية داخل القاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية، لافتًا إلى أن قرار حظر إقامة الخيام الرمضانية مستمر هذا العام ولا يوجد به أي تغيير حتى الآن.