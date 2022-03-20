آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. إسقاط طائرات بيرقدار التركية يتواصل

ليلة ساخنة عاشها الأوكرانيون يمكن تلمسها من تصريحات وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت أنها دمرت 62 منشأة عسكرية وأسقطت مروحية و6 مسيرات، كما دمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية، قالت إنه يضم مرتزقة أجانب وقتلت 100 مسلح منهم، وذلك في آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا التي تتواصل لليوم الـ25 دون توقف يذكر.

وعادة ما تقلل أوكرانيا من نتائج العملية العسكرية الروسية التي تعلنها موسكو، على مدار أيامها الماضية، بل وتعلن كييف، خسائر أكبر للجانب الروسي.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. إسقاط 6 طائرات بدون طيار

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-8، كما أسقطت 6 طائرات بدون طيار، وذلك ضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن من بين الطائرات بدون طيار التي أسقطت طائرة من طراز بيرقدار التركية، وهي الطائرة التي توصف بأنها فخر الصناعة العسكرية التركية، رغم أن روسيا أسقطت عددا منها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

روسيا تدمر 6 أنظمة حرب إلكترونية أوكرانية

وضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت 6 أنظمة حرب إلكترونية أوكرانية متحركة بالمدفعية، كما جرى استهداف قاعدة عسكرية كبيرة لتخزين الوقود في منطقة نيكولاييف.

وتحدث بيان وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 207 طائرات بدون طيار و1467 دبابة و148 قاذفة صواريخ متعددة، وذلك منذ بداية العملية العسكرية.

رئيس أوكرانيا يتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في ماريوبول

في المقابل، قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن روسيا قصفت مدرسة للفنون كان يحتمي بها 400 مدني بينهم أطفال، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وقال مجلس مدينة ماريوبول أيضا إن الآلاف من سكان المدينة نُقلوا إلى روسيا رغما عنهم ، حيث أعيد توجيههم إلى مدن نائية في البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه جرى إجلاء أكثر من 6600 أوكراني من المدن المحاصرة عبر ثمانية ممرات إنسانية أمس، مضيفا أن «حصار روسيا لماريوبول كان إرهابًا سيبقى في الذاكرة لقرون قادمة، وسوف يسجل في تاريخ المسؤولية عن جرائم الحرب»، بحسب تعبيره.