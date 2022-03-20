أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. قوة سورية تستعد للقتال مع موسكو

ذكرت وكالة أنباء «رويترز» في تقرير نقلته صباح اليوم صحيفة «جارديان» البريطانية أنَّ بعض المقاتلين السوريين الموالين للحكومة يقولون إنَّهم مستعدون للانتشار في أوكرانيا للقتال لدعم حليفتهم روسيا لكنهم لم يتلقوا تعليمات بعد بالرحيل، وذلك ضمن أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي وصلت إلى يومها الـ25 منذ أن انطلقت فجر يوم الخيمس 24 فبراير الماضي.

ويقول الخبراء في الشؤون السورية إنَّ أعداد قوات الدفاع الوطني، التي تمّ تسريحها إلى حد كبير تصل إلى عشرات الآلاف، وهي مجموعة كبيرة محتملة من المجندين لروسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا.

أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. قوات الدفاع الوطني السورية تعلن انتظارها الأوامر

وقال نبيل العبدالله قائد في قوات الدفاع الوطني شبه العسكرية، إنَّه مستعد لاستخدام الخبرة في القتال غير النظامي المكتسب خلال الحرب السورية لمساعدة روسيا، وذلك في حديث لوكالة أنباء «رويترز» عبر الهاتف من بلدة «السقيلبية» السورية في إطار تغطيتها أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال «العبدالله» الذي أدلى بتلك التصريحات بعد أيام من إعطاء الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لـ 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط للانتشار في أوكرانيا: «بمجرد أن نحصل على تعليمات من القيادة السورية والروسية ، سنخوض هذه الحرب الصالحة".

وتابع: «نحن لا نخشى هذه الحرب ومستعدون لها بمجرد أن تأتي التعليمات بالذهاب والانضمام، سنريهم ما لم يروه قط، سنشن حروب الشوارع ونطبق التكتيكات التي اكتسبناها خلال معاركنا التي هزمت الإرهابيين في سوريا».

روسيا تفتح المجال للمقاتلين القادمين من الشرق الأوسط للقتال ضد القوات الأوكرانية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن موافقة الحكومة الروسية على فتح المجال أمام من وصفهم بـ«المتطوعين» من الشرق الأوسط للقتال في منطقة دونباس ضد القوات الأوكرانية، فيما قال وزير الدفاع الروسي إنَّ هناك أكثر من 16 ألف متطوع يرغبون في ذلك.

وجاء إعلان الحكومة الروسية بعد أيام من إعلان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عن تكوين فيلق أجنبي دولي للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة روسيا، معلنا وصول مقاتلين من عدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تصدر الحكومة السورية، التي تعد الحليف القوي لروسيا في الشرق الأوسط، أي شيء رسمي بشأن تلك التصريجات، كما لم تعلق وزارة الدفاع الروسية عليها كذلك، لكن موسكو كانت أعلنت فتح الباب أمام من وصفتهم بـ«المتطوعين» للقتال ضد القوات الأوكرانية.