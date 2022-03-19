آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. مناورات بحرية أمريكية فرنسية لدعم الناتو

شهدت آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أحداثًا متسارعة، خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تنفيذ مناورات بحرية أمريكية فرنسية لدعم دفاعات الناتو في منطقة الأسطول السادس.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان تشارك في تنفيذ مناورات بحرية أمريكية فرنسية لدعم دفاعات الناتو.

يو إس إس هاري ترومان تشارك في مناورات بحرية أمريكية فرنسية لدعم دفاعات الناتو

وبشأن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية خلال أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينجر، قائلا: «الأسلحة ستكون على أراضي بلدنا في المستقبل القريب، نحن نتحدث عن أيام».

فيما ردت وزارة الخارجية الصينية بأن سبب أزمة أوكرانيا هو عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة عند الغرب.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا ورد الصين

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، أنه مع توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين خلال 7 دقائق، منوهة إلى أن توسع الناتو يجعله قريبا من ضواحي موسكو.

ونوهت وزارة الخارجية الصينية، إلى محاصرة دولة كبرى ونووية مثل روسيا ستترتب عليه تداعيات مروعة.

يشار إلى أن روسيا شنت عملية عسكرية فوق أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وصفت في البداية بأنها محدودة إلا أنها سرعان ما توسعت جنوبا وشمالا حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا بعد انطلاقها في 24 فبراير

وشنت روسيا عملية عسكرية فوق أوكرانيا بعد مساعى كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فيما ترفض روسيا انضمام أوكرانيا للناتو معتبرة أن ذلك يمس أمنها القومى

ووسط مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب روسيا وأوكرانيا، أعلنت عدد من الدول الغربية، فرض عقوبات على روسيا على رأسها أمريكا وبريطانيا، كما فرضت أمريكا حظر على واردات النفط الروسي.