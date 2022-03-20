تسليم قطعة أرض لإقامة محطة معالجة مياه صرف صحي بملوي ضمن «حياة كريمة»

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تسليم قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، للشركة المنفذة وذلك بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي شمال المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "«حياة كريمة»، والمحدد لها مساحة 45 ألف متر مربع، لتخدم 4 قرى، هم (البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة)، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يومياً، بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه.

جاء ذلك، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

مبادرة «حياة كريمة»

وأكد المحافظ، استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوصيل كل الخدمات والمرافق للمواطنين تباعاً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير قرى الريف المصري وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

أشار المحافظ، إلى أن هناك تنسيق دائم وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكداً على توحيد الجهود لسرعة إنجاز الأعمال طبقا لمعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد.

تنفيذ أكثر من 450 مشروعا في ملوي

قال المحافظ، إنه يجري العمل على تنفيذ 457 مشروع بنطاق 16 قطاع خدمي، بقري مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع 192 قرية و757 تابع من أعمال التطوير، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".