«القومية للأنفاق»: وصول 4 قطارات «كهربائي خفيف» إلى مصر الشهر المقبل

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي سيكون بها 22 قطارا، وصل منها للمحطات حتى الآن 18 قطارا، فيما تنتظر الهيئة القومية شحن 4 قطارات جديدة إلى مصر بداية الشهر المقبل، لافتا إلى أن القطار الكهربائي الخفيف سيبدأ من محطة مترو عدلي منصور، وسيمر بقطار السويس والأتوبيس الكهربائي للمطار والسوبر جيت، بطول 70 كيلو مترا و12 محطة.

الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كيلو مترا

وأضاف «والي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون بطول 19 كيلو مترا، وسيبدء من حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، وصولا إلى محطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الجيزة ومنطقة المنيل ومصر القديمة، ليتقابل مع الخط الأول لمترو الأنفاق.

والي: انتهاء مشاكل المرور في محافظة الجيزة

وأوضح أن محافظة الجيزة لن تشهد أزمات مرورية مرة أخرى، مع سعي الدولة لحل الأزمة بشكل جذري: «محافظة الجيزة مش هتشوف مشاكل في المرور تاني».

وأكد أنه يجري حاليا تطوير 35 كيلو مترا من خط سكك حديد السويس، مع ازوداج الخط حتى مدينة بدر، لرفع مستوى الخدمة، وسيتقابل مع الخط الثالث من مترو الأنفاق بالمحطة المركزية في عدلي منصور، «القطار الكهربائي سيشبه مترو الأنفاق، ولكنه مصنع للمحطات التي تبعد عن بعضها لمسافات تصل إلى 4 كيلو مترات، وستكون سرعته من 80 إلى 100 كيلو متر في الساعة، ويقطع المسافة من محطة البداية وحتى العاصمة الإدارية خلال 45 دقيقة فقط، وسيكون آمن تماما وذكيا وصديقا للبيئة».

وأشار إلى أن المشروع الجديد بالكامل سيكون مجهزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجهزا بسلالم كهربائية، وسيتمتع بمعدلات أمان عالية، وبالتالي سيكون قيمة مضافة لأي عملية نقل منشودة.