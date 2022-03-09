«س و ج» كل ما تريد معرفته عن استعدادات مترو الأنفاق لشهر رمضان 2022

تكثّف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من استعداداتها النهائية، لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، والعمل على توفير الفكة في شبابيك التذاكر بالمحطات، لمنع زحام الركاب داخل المحطات، علاوة على تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، للتسهيل على الركاب، والدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية، خلال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن خطة شركة مترو الأنفاق، والاستعدادات لقدوم شهر رمضان 2022، كما يلي:

ما هى خطة مترو الأنفاق للاستعداد لقدوم رمضان 2022؟

وضعت شركة مترو الأنفاق خطة شاملة استعدادا لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز 10 قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات وعربات القطارات، وتوفير الفكة داخل شبابيك التذاكر.

وهل سيجري تعديل في مواعيد مترو الأنفاق خلال رمضان 2022؟

نعم هناك تعديل في مواعيد العمل بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يلتقي آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة الساعة 1.25 صباحًا، ويلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1.30 صباحًا.

وما هى مواعيد العمل في المترو خلال رمضان 2022؟

تبدأ مواعيد العمل في الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق طوال شهر رمضان 2022، من الساعة 5.30 صباحًا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالي، على أن يبلغ زمن التقاطر في الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثاني، و5 دقائق بالخط الثالث، لاستيعاب جموع الركاب، ولمنع الزحام على أرصفة المحطات، حرصًا على حماية الركاب من الإصابة بكورونا.

وماذا عن الوحدات الإسعافية بالمحطات؟

تجهيز 20 وحدة إسعافية بالخطوط الثلاثة للمترو، خلال شهر رمضان 2022، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لتلقى العلاج اللازم.

وما هى خطة الشركة لمواجهة جائحة كورونا خلال شهر رمضان؟

شركة مترو الأنفاق ستنفذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، من خلال تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

وهل سيتم فرض غرامة على الركاب غير المرتدين للكمامات؟

سيتم فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أى راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات طوال شهر رمضان المبارك، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة بدأت الاستعدادات النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال إجراء الصيانات العاجلة للقطارات، وتجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، علاوة على تنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا.