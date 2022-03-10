10 إجراءات مشددة داخل مترو الأنفاق لمواجهة كورونا في رمضان 2022

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لشهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وتوفير الفكة في «شبابيك التذاكر»، وتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للحد من انتشار كورونا، علاوة على تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، لمنع زحام الركاب بأرصفة المحطات، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، لمنع التكدسات.

تعقيم القطارات بصفة دورية خلال رمضان 2022

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة تواصل استعداداتها النهائية لشهر رمضان 2022، من خلال إجراء الصيانات العاجلة للقطارات، وتجهيز منافذ بيع متنقلة داخل المحطات، لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات، وتجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، وتجهيز 20 وحدة إسعاف لعلاج الحالات المرضية المفاجأة مجانا، والعمل على تعقيم وتطهير القطارات بصفة دورية خلال شهر رمضان الكريم، لمواجهة فيروس كورونا.

مترو الأنفاق يناشد الركاب الالتزام بارتداء الكمامات في رمضان 2022

وناشد «عبدالهادي»، في تصريحات لـ"الوطن"، ركاب المترو الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، طوال شهر رمضان 2022، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا فرض غرامة قدرها 50 جنيها على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، منوها إلى تعقيم المحطات كل ساعتين، للحد من انتشار كورونا.

10 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان 2022

وتستعرض «الوطن»، 10 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان 2022 على النحو التالي:

1- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

2- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، لمواجهة كورونا.

3- توفير بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

4- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة لمنع الزحام داخل المحطات.

5- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

6- تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا.

7- تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها وتصل إلى 4000 جنيه على أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

8- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على منافذ التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

9- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا ومنحه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

10- تعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين تقريباً.