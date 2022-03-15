رئيس التحرير

محمود مسلم

خطة شاملة بـ«مترو الأنفاق» لمواجهة كورونا في رمضان 2022

عبد الهادي: تقليل زمن التقاطر لمنع زحام الركاب بالمحطات

كتب:

توفيق شعبان
07:07 م | الثلاثاء 15 مارس 2022
أحد قطارات المترو الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات المترو الجديدة - صورة أرشيفية

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع زحام الركاب بالمحطات، علاوة على توفير الفكة داخل شبابيك التذاكر، لمنع تكدس الركاب داخل صالات المحطات، وتجهيز خطة شاملة لمواجهة كورونا.

قطارات إضافية وقت الذروة في رمضان 2022 بسبب كورونا

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تواصل استعداداتها لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، للحد من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا، لافتا إلى أنه سيستمر التشغيل في المترو حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بدلًا من الواحدة صباحًا، بشكل يومي على مدار أيام الشهر الكريم، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلًا من 20 ساعة.

خطة شاملة لتعقيم القطارات لمواجهة كورونا في رمضان 2022

وأوضح عبد الهادي، في تصريحات إلى «الوطن»، أن الشركة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة داخل محطات مترو الأنفاق، لتعقيم القطارات وتطهير المحطات، لمواجهة فيروس كورونا، طوال شهر رمضان 2022، تشمل تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعة تقريبا، وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

50 جنيها غرامة فورية على الركاب المخالفين لتعليمات الكمامة

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيها على أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات، طوال شهر رمضان 2022، بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقليل زمن التقاطر بين القطارات في رمضان لمنع الزحام على أرصفة المحطات.

 

اقرأ المزيد:

10 إجراءات مشددة داخل مترو الأنفاق لمواجهة كورونا في رمضان 2022

«س و ج» كل ما تريد معرفته عن استعدادات مترو الأنفاق لشهر رمضان 2022

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان.. اعرف آخر قطار هيتحرك أمتى

عاجل.. مترو الأنفاق يعلن مد ساعات العمل حتى الثانية صباحا خلال رمضان 2022

كابونجا بعد دخول موسوعة جينيس: سحب مترو الأنفاق رفع روحي المعنوية «فيديو»

أبوالغيط: كورونا رفع عدد الفقراء في المنطقة العربية 2020 لـ14 مليون نسمة

مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث: أدينا دورا كبيرا خلال جائحة كورونا

ندوة توعية حول إجراءات مكافحة كورونا للمتطوعين في مهرجان الإسماعيلية

الصحة: حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا دون حجز مسبق

إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 460 مليون حالة

مواعيد فتح وغلق المحلات في رمضان 2022

أسعار العمرة في شهر رمضان 2022.. 4 فئات تصل لـ100 ألف جنيه

الكويت تعلن عودة موائد رمضان 2022 بعد توقف لنحو عامين بسبب كورونا

دراما رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل «ملف سري» للفنان هاني سلامة

أطول يوم في نهار رمضان 2022.. والصيام 456 ساعة طول الشهر
بقلم توفيق شعبان