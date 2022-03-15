خطة شاملة بـ«مترو الأنفاق» لمواجهة كورونا في رمضان 2022

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع زحام الركاب بالمحطات، علاوة على توفير الفكة داخل شبابيك التذاكر، لمنع تكدس الركاب داخل صالات المحطات، وتجهيز خطة شاملة لمواجهة كورونا.

قطارات إضافية وقت الذروة في رمضان 2022 بسبب كورونا

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تواصل استعداداتها لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، للحد من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا، لافتا إلى أنه سيستمر التشغيل في المترو حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بدلًا من الواحدة صباحًا، بشكل يومي على مدار أيام الشهر الكريم، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلًا من 20 ساعة.

خطة شاملة لتعقيم القطارات لمواجهة كورونا في رمضان 2022

وأوضح عبد الهادي، في تصريحات إلى «الوطن»، أن الشركة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة داخل محطات مترو الأنفاق، لتعقيم القطارات وتطهير المحطات، لمواجهة فيروس كورونا، طوال شهر رمضان 2022، تشمل تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعة تقريبا، وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

50 جنيها غرامة فورية على الركاب المخالفين لتعليمات الكمامة

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيها على أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات، طوال شهر رمضان 2022، بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقليل زمن التقاطر بين القطارات في رمضان لمنع الزحام على أرصفة المحطات.