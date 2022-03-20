الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات (فيديو)

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وباردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر وشمال الصعيد ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس مائل للبرودة صباحا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا أن يكون الجو شديد البرودة على الأنحاء كافة، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع وجود فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 18 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10.

مطروح العظمى 17 والصغرى 8.

سيوة العظمى 17 والصغرى 7.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10.

دمياط العظمى 17 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 8.

السويس العظمى 19 والصغرى 10.

العريش العظمى 16 والصغرى 8.

كاترين العظمى 20 والصغرى 3.

طابا العظمى 18 والصغرى 11.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 21 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 21 والصغرى 8.

المنيا العظمى 22 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 24 والصغرى 9.

سوهاج العظمى 26 والصغرى 9.

قنا العظمى 26 والصغرى 10.