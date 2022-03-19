«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مع بداية فصل الربيع الإثنين المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيبدأ رسميًا بعد غدٍ الاثنين، وستشهد البلاد بالتزامن انخفاضًا في درجات الحرارة قُبيل سطوع الشمس، وفي الساعات الأولى من النهار.

شاهين: رياح نشطة على بعض المناطق

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الرياح ستكون نشطة على بعض المناطق، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، رغم بدء فصل الربيع رسميًا، لكن الأجواء ستظل شتوية خلال الأيام المقبلة لنشاط الرياح الشديد.

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وأوضح أن هناك انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وذلك نتيجة الكتل الهوائية القادمة من دول غرب أوروبا، لافتًا إلى أنّ اعتدال درجات الحرارة سيكون بنهاية الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون أكثر تحسنًا.

ونصح مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة: «لا يجب خلع الملابس الشتوية إلا بعد قدوم شم النسيم».