«التضامن»: 14 مليون شخص يحصلون على معاش «تكافل وكرامة».. فيديو

قال الدكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ 14 مليون شخص يحصلون على معاش برنامج «تكافل وكرامة»، موضحًا أن 33 مليون مواطن مسجلين بهذا البرنامج، وتتعامل الدولة معهم بتدخلات مختلفة، مثل الدعم النقدي وتكافؤ الفرص التعليمية والصحية، إضافة إلى تدخلات سكن كريم لتحسين مستوى معيشة الفرد.

مصر تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري

مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، أنّ الدولة المصرية تستهدف من خلال هذا البرنامج الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، سواء من محور التعليم أو محور الصحة أو المستوى المعيشي اللائق، ويستفيد من الشريحة الأولى (الدعم النقدي) 14 مليون مواطن مصري.

هناك 17 معيارا للتمييز بين كل المستفيدين

وأشار مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك 17 معيارًا يتم على أساسها اختيار المستفيدين، منها الأسرة التي لديها أطفال لا تملك نصف فدان فأكثر، ولا تزرع في أكثر من فدان، وليس لديها معدات ثقيلة أو وظيفة حكومية ثابتة أو سفر للخارج أو ملكية سيارات، وهذا الأمر يتعلق ببرنامج تكافل اللازم للاستفادة من الدعم النقدي.

وتابع «عبدالسلام»، أنه بالنسبة إلى لذوي الهمم، فإننا نهتم منهم بشكل كبير، ومعيار الاستفادة من تكافل وكرامة لديهم مختلف، مثل عدم زيادة متوسط نصيب دخله من أسرته عن 1350 جنيه، وعندها يحصل على مساعدة برنامج كرامة، فلو كانت الأسرة 5 أفراد والأب والأم موظفان وإجمالي دخلهم 5 آلاف جنيه، يكون متوسط نصيب الفرد 1000 جنيه، ومن ثم فإن الابن المعاق يكون من المستفيدين من برنامجنا.