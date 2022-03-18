الحكومة تنفي وقف صرف «تكافل وكرامة» لوجود عجز بالموازنة العامة 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بوقف برنامج «تكافل وكرامة»، نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة وجود عجز بالموازنة العامة للدولة، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج.

عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 3.8 مليون أسرة

وأوضحت أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنويًا، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، أن يتقدموا بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "https://tk.moss.gov.eg"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

شروط الاستحقاق لمنحة تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، فإن شروط الاستهداف لبرنامج تكافل وكرامة تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، وتقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

وبالنسبة لبرنامج «كرامة» أن المستفيد من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق، ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة، فضلا عن الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، أو الاتصال بالخط الساخن 19680، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).