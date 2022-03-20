كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2022: طريقتان لاستقبال شكاوى المستفيدين

يبحث الكثير من مستفيدي تكافل وكرامة أو من لم يتمّ قبولهم بالبرنامج عن خطوات تظلمات تكافل وكرامة 2022، وذلك بالتزامن مع استمرار صرف الدعم لليوم الخامس على التوالي، لتؤكّد وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها أنَّ الموازنة التي تمّ تخصيصها لبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت إلى 19 مليار جنيه عام 2021، بعدما كانت 3,7 مليار جنيه عام 2014، مشيرة إلى أنَّ السيدات يحصلنّ على 14 مليار جنيه، كما يتمّ دعم السيدات ذوات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه بشكل سنوي وكذلك السيدات المعيلات أيضًا.

تفاصيل تظلمات تكافل وكرامة 2022

وأوضحت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي، أنَّ خطوات تظلمات تكافل وكرامة 2022، للذين يرغبون في تقديم التظلمات والشكاوى ممن لم يتمّ قبولهم في البرنامج تتمثل فيما يلي:

- الاتصال بالخط الساخن 19680.

- تسجيل تظلمات تكافل وكرامة 2022 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا.

- لمتابعة آلية كتابة كظلمات تكافل وكرامة 2022 يتمّ اختيار الاستعلام عن حالات «تكافل وكرامة».

- يكتب المستعلم الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- يضغط المستعلم على استعلام.

- بعد أن تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن يمكنه معرفة البيانات التالية :

- نوع بطاقة الدعم للمستفيد سواء «تكافل أو كرامة».

- في حالة إيقاف صرف تكافل وكرامة أو التجميد للبطاقة سيتمّ ذكر السبب.

- يتمّ معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يمكن للمواطن أن يعرف حالة البطاقة «سارية أو متجمدة أو موقوفة».

- يسجل المواطن الشكوى ويكتب التظلم في الجزء المخصص لذلك في خانة تفاصيل الشكوى بعد كاتبة الاسم والعنوان والهاتف المحمول.

- يضغط المواطن المتظلم على تسجيل ثم يطبع الشكوى.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّ هناك 2 مليون و108 آلاف و343 مستفيدًا من الدعم النقدي «تكافل»، ومليون و328 ألفًا و884 مستفيدًا من الدعم النقدي «كرامة»، بالإضافة إلى 364 ألفًا و687 مستفيدًا من الضمان الاجتماعي.