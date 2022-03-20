إزالة 14 حالة تعد بالبناء المخالف واسترداد 30 فدانا بمراكز المنيا  

واصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للقضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، والعمل على تحقيق الانضباط وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين.

استرداد 30 فدانا

من جانبه، أشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى أن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، يأتي تنفيذا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

من جانبها، أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية بني محمد سلطان، كما تم استرداد 30 فدان بقرى الظهير الصحراوي من خلال إزالة 6 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بقرى الظهير الصحراوي بمركز العدوة.

إزالة تعديات في بني مزار

وواصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف، حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء بدون ترخيص في المهد بحي شرق المركز، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد بقرية أبو بشت بمركز مغاغة، بالإضافة لإزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف بنطاق المركز.

وكانت الوحدة المحلية بملوي اعلنت في وقت سابق عن استرداد مساحة كبيرة من أراضي الدولة خلال حملات مكبرة.