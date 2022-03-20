قطع المياه عن 12 منطقة في الزيتون ومصر الجديدة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي الزيتون «عزبة مرسى خليل، مساكن الأميرية، الأميرية البلد، شارع الصحة ومتفرعاته، وميدان النعام»، ومنطقة مصر الجديدة «ميدان السباق ومتفرعاته، إسماعيل رمزي ومتفرعاته، شارع هارون ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته، روكسي ومتفرعاته، قصر البارون، والسبع عمارات»، وذلك اعتبارا من الساعة 10 صباح غدٍ الإثنين الموافق 21/3/2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، وذلك لمدة 12 ساعة.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون، ما يترتب عليه قطع المياه بالمناطق المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.